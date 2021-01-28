晟德小金雞上櫃 博晟生醫掛牌首日早盤漲逾10%

晟德（4123）集團下的博晟生醫（6733）今（28）日以每股28元掛牌上櫃，早盤股價一度來到32.4元，漲幅16%。博晟生醫董事長陳德禮表示，公司創下成立4年即獲准上櫃的佳績，未來博晟將持續推進硬骨、軟骨雙再生平台研發進程與全球商業佈局，短期目標透過BiCRI產品挹注穩定現金流、中長期目標則透過授權模式搶攻國際市場。另外，也計畫透過技轉或授權等方式強化產品組合與競爭力。

博晟是台灣唯一一家以開發三類骨材為核心的公司，聚焦於需臨床驗證且受專利保護的高階骨科再生醫材。陳德禮表示，博晟旗下擁有專注軟骨的「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台，其中，BiCRI已由台中榮民總醫院完成衛生局核價程序並取得自費價格，目前正加速拓展全國據點。此外，公司也持續耕耘歐美市場，預計於今年第2季向美國FDA申請醫療器材臨床試驗許可及歐盟申請上市許可，同時持續洽談全球合作授權機會；針對中國市場，博晟也已成立山東博升生物技術全資子公司，並與磐升生物工程集團合作，以加速大陸取證與商業化推廣。

在OIF平台方面，博晟目前擁有兩個產品，分別對應開放性脛骨骨折（BiG-001）與腰椎椎體間融合（BiG-006）的適應症，其中BiG-001已取得美國FDA有條件核准執行一/二期臨床試驗許可；BiG-006也預計於今年第1季申請美國一/二期臨床試驗許可，待取得後將陸續向TFDA申請醫療器材臨床研究許可，並持續洽談全球合作授權機會。

此外，博晟策略性投資Osteopharma並取得43.28%股權，目前Osteopharma正在日本進行OIF的骨折不癒合一/二期臨床試驗，其試驗結果的共享將有利於加速OIF的全球授權。