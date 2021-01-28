晟德挺自家人 參與永昕現增

晟德昨（27）日召開重大訊息說明會，宣布將參與轉投資關係企業永昕生物醫藥現金增資，永昕預計發行2,500萬新股，晟德將以每股30.5元的現增價格認購逾432.8萬股，總投資金額1.32億元；以永昕昨天收盤價30.45元計算，溢價僅0.16%。

另外，晟德董事會也通過將投資2,500萬美元，參與美國「成為基金（Chengwei Evergreen Capital L.P.）」增資。晟德表示，晟德與「成為基金」為長期合作夥伴，該基金主要股東為美國哈佛、耶魯等名校的基金，且曾經參與晟德轉投資公司東曜、澳優的增資。

永昕表示，全球生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）市場規模持續攀升，永昕訂單能見度高，去年已經啟動一廠產能優化及二廠興建計畫，期待能進一步滿足既有及潛在客戶的需求。

其中，產能上看12,000公升的永昕cGMP二廠工程如期推進，日前舉辦上樑儀式，預計2022年試產，2023年取得美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟EMA及日本PMDA的查廠認證，全力配合指標性客戶南韓眼藥大廠SCD黃斑部病變Eylea生物相似藥之全球上市計畫生產供貨，同時也可望獲得更多類似的臨床晚期客戶青睞。

永昕表示，為因應公司長期發展策略，並充實營運所需資金，公司決議辦理現金增資發行2,500萬新股。

晟德持股永昕約22%，晟德表示，看好永昕未來發展潛力，並為協助該公司永續發展，晟德董事會通過決議，將參與永昕現金增資案。本次現增認購價格為30.5元，總投資金額約1.32億元，新認購永昕432.8萬股。

晟德董事會也通過，後續可視永昕實際募資狀況，加大投資力道，最高投資金額上看4.32億元，讓晟德占永昕持股比重增加到28%以上。