快訊

評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

列車長收到隔離通知？ 台鐵5點聲明證實了

威健生技掛牌首日啟動蜜月行情 早盤股價漲近兩成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

威健生技（6661）今（27）日以每股26元掛牌上櫃，早盤股價來到30.8元，漲幅近兩成，蜜月行情啟動。市場看好，威健已連續多年獲利，未來在基因檢測需求提升、代理銷售業務穩定的情況下，營收、獲利可望逐步向上。

生技股新兵威健主要提供基因晶片檢測和次世代基因定序服務基因檢測，範圍包涵科學研究和臨床應用，不過，相較同業多是以B2C為主，威健則是以B2B為主，主要協助客戶建置檢測平台，透過技術資源和代理銷售與客戶維繫關係。

威健在基金檢測服務項目上已有9項取得第三方單位認證，加上搭配自行開發生物資訊整合雲「WeFO」平台，並提供TAF認證的全外顯子定序基因，可滿足精準醫療運用。威健亦是國際大廠Agilent Technologies（安捷倫）基因檢測產品在台灣唯一代理商，另外也是日本FUJIFILM內視鏡在台的唯一代理商。

展望今年，威健在既有基因檢測客戶上，除繼續開發新技術外，也可望拓展代理銷售業務。此外，法人表示，威健以基因檢測滿足精準醫療，有機會成為台灣第二家取得「實驗室自行研發檢驗技術」審查的公司，未來由此帶來的業績應可期待，可增加業務推廣。

威健去年營收3.98億元，年減4.64％，前三季EPS0.99元，年增12%。

生技股

延伸閱讀

AI醫盟集結30家業者 共推智慧醫療新商機

癌症治療新曙光！輝瑞與國衛院簽訂精準醫療合作協議

爸送禮基因檢測盒！網紅揭生父竟是億萬富翁 尋親慘遭冷回應

行動基因營收拚倍增

相關新聞

明安 上半年業績站高崗

高球具代工大廠明安（8938）繼上一季營運恢復成長態勢後，法人看好其本季和第2季將維持出貨高峰期，加上子公司明揚接單滿載...

萬泰科 本月業績拚新高

萬泰科（6190）昨（26）日表示，受到缺櫃與貨運漲價的影響，短鏈盛行，日商流行在地採購，使得該公司越南廠與泰國廠需求激...

尖端醫攻細胞治療 告捷

尖端醫（4186）投入細胞治療再傳捷報，尖端醫昨（26）日宣布，與新光醫院合作申請以自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第...

網家攻東南亞 寫佳績

網家（8044）集團去年9月推出PChomeSEA一站式跨境服務平台，積極推動新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼等東南亞...

邑錡 全年獲利拚新高

縮時相機大廠邑錡董事長陳世哲昨（26）日表示，儘管今年疫情仍不明朗，不過，因ODM業務下半年有軍工專案新訂單挹注，加上自...

保瑞 獲美商代工新單

保瑞藥業（6472）董事長盛保熙昨（26）日表示，保瑞接手國際大廠葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠後，目前已有台南、竹南、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。