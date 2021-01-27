威健生技掛牌首日啟動蜜月行情 早盤股價漲近兩成

威健生技（6661）今（27）日以每股26元掛牌上櫃，早盤股價來到30.8元，漲幅近兩成，蜜月行情啟動。市場看好，威健已連續多年獲利，未來在基因檢測需求提升、代理銷售業務穩定的情況下，營收、獲利可望逐步向上。

生技股新兵威健主要提供基因晶片檢測和次世代基因定序服務基因檢測，範圍包涵科學研究和臨床應用，不過，相較同業多是以B2C為主，威健則是以B2B為主，主要協助客戶建置檢測平台，透過技術資源和代理銷售與客戶維繫關係。

威健在基金檢測服務項目上已有9項取得第三方單位認證，加上搭配自行開發生物資訊整合雲「WeFO」平台，並提供TAF認證的全外顯子定序基因，可滿足精準醫療運用。威健亦是國際大廠Agilent Technologies（安捷倫）基因檢測產品在台灣唯一代理商，另外也是日本FUJIFILM內視鏡在台的唯一代理商。

展望今年，威健在既有基因檢測客戶上，除繼續開發新技術外，也可望拓展代理銷售業務。此外，法人表示，威健以基因檢測滿足精準醫療，有機會成為台灣第二家取得「實驗室自行研發檢驗技術」審查的公司，未來由此帶來的業績應可期待，可增加業務推廣。

威健去年營收3.98億元，年減4.64％，前三季EPS0.99元，年增12%。