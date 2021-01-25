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飛鼠衛星、玉山衛星與台灣失聯 太空中心推測2原因

疫情升溫 法人：題材行情有限

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
防疫、遠距商機股短多點火
防疫、遠距商機股短多點火

台股呈現高檔震盪格局，今（25）日回測10日線有守，盤面資金轉於各類股間輪轉，鎖定恆大（1325）、圓展等疫情所衍生的防疫和遠距商機題材股，法人指出，需留意防疫題材行情有限，布局不妨聚焦有基本面及具有長線營運動能的遠距工作/生活供應鏈。

半導體權值股面臨調節壓力，台股偏多氣勢減弱，資金集中至半導體類股的動能趨緩，部分資金轉進拉抬已修正一些時日的塑化、電器、鋼鐵、以及生技等類股，尤鎖定因國內新冠肺炎疫情升溫而帶動的防疫或遠距商機概念股。

防疫供應鏈由口罩股率先發動攻勢，清潔用品、與疫苗相關個股也之轉強，恆大、康那香、南六、聚隆、毛寶、亞諾法、高端疫苗、國光生等吸引短多點火。

而圓展、宏碁、網家、廣達、是方、華碩、技嘉、微星、正崴、台達電以及鈊象等遠距商機股則在題材能見度重新提升下，同樣有收漲行情，較指數強勢，也為盤面人氣匯聚族群。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，國內新冠肺炎疫情狀況升溫，激勵防疫供應鏈、遠距商機概念股表態，不過，疫情相關消息面所帶動行情僅適合視為短線題材，布局上仍應選擇具中長線基本面支撐的標的，此外，部分標的成交量低，須留意流動性問題。

整體而言，在疫情所衍生的商機中，相較防疫供應鏈，投資人不妨聚焦在筆電、網通、伺服器等遠距商機，因其除了有長線的宅經濟題材，也有科技趨勢應用等多面向營運契機，同時，相關標的在基本面及交易面上也較有觀察依據。

疫情 台股

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