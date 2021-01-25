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元山 強攻車用市場

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

散熱風扇暨車用電子廠元山（6275）鎖定車用市場，旗下各廠區稼動率維持高檔水準，相關訂單能見度已看至第2季，加上疫情推升高階IT風扇需求，而新款高階飲水機已開始出貨，預料今年整體營運表現有望優於去年。

元山去年12月營收2.86億元，分別較上月與前一年同期增加4.91%與25.61%，業績持穩向上；累計去年全年合併營收33.29億元，年增11.36%，創歷史新高。

元山指出，去年營收創高主因受惠上半年歐系高階車款拉貨動能強勁、下半年因疫情推升高階IT風扇需求，加上中國大陸車市蓬勃起飛，三大因素推升去年全年營收再創新高。

展望未來，元山表示，近期疫情推升居家娛樂辦公需求，帶動桌電與電競市場重新起飛，預料今年第1季IT風扇出貨將持續暢旺。

營收 疫情

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