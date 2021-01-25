宏佳騰年營收 看增二成

疫情因素帶動沙灘車（ATV）需求，宏佳騰（1599）去年底營收創高，同時客戶端需求持續暢旺，ATV訂單挹注，預估今年可望成長超過二成，帶動營收創下歷史新高。

另一家沙灘車業者合騏工業也因市場需求強勁，去年12月營收較前一年大增95.6%，但去年全年則衰退5.3%。合騏是去年下半年營收開始大幅成長，但第4季因貨櫃問題影響出貨。由於電動沙灘車與電動農搬車加入銷售，拉升整體電動車銷售占比達五成以上，後續營收成長看好。

去年全球受疫情衝擊，改變原本的生活型態，以歐美各國最嚴重，去年下半年歐美各國陸續解封，民眾紛紛往戶外移動，減少室內活動，以至於ATV的需求瞬間上揚，這個趨勢至今尚未改變。原本大陸是ATV生產大國，但受到美中貿易戰影響，美國對大陸進口的ATV提高關稅，帶動台灣ATV出貨更熱。

宏佳騰表示，去年下半年歐美ATV大廠持續拉貨，加上國內油、電車銷售亮眼，總銷量創下歷史新高，拉抬營運動能，也使全年營收來到歷史高點。

宏佳騰董事長鍾杰霖指出，今年第2季將推出電動機車新車款，滿足消費端的相關需求，預期電動機車銷售將進一步成長。另外，ATV的需求強勁，是去年營收成長主要來源。因歐美客戶需求強勁，此時是傳統ATV的淡季，但宏佳騰出貨仍相當穩定，表現優於以往，也將較去年持續成長。

對於貨櫃與運價的問題，目前並未對宏佳騰造成影響，主要是宏佳騰的報價不含運費，同時也是新台幣報價，對宏佳騰的獲利不致造成影響，甚至因為客戶端的需求強勁，客戶提前預定貨櫃，宏佳騰目前已積極生產配合客戶的貨櫃船運檔期。