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美勢登創櫃 2月20日籌資

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，美勢科技股份有限公司（7601）產業類別為電子商務，將於2月20日透過創櫃板辦理登錄前之籌資。

美勢科技專營電商代理營運及數據分析服務，提供電商通路經銷代理、電商經營顧問、會員及用戶行為之數據分析、品牌規劃與官網建置、行銷規劃等服務。

該公司已成功協助眾多國際品牌拓展全通路電商市場，也致力數位資產仲介，其FlipWeb交易平台獨創認證系統可評估資產所有權及價格，為網站、App、網域、粉絲專頁、部落格及網路商店等無形資產買賣轉讓提供服務。

美勢科技自2月8日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於2月20日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw），「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

創櫃板 認購 電商

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