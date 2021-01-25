根據統計，「櫃買半導體領航報酬指數」（IR0140）自2020年10月5日發布以來截至1月22日止，漲幅已達50.7%，優於同期櫃買指數的漲幅15.3%。

櫃買中心表示，「櫃買半導體領航報酬指數」是從「富櫃200指數」成分股中，篩選具代表性之半導體公司組成，包括穩懋、力旺、譜瑞-KY、信驊、世界、中美晶、頎邦、環球晶、群聯，以及新加入的精材（指數於今年1月18日經調整成分股，刪除原相）共十檔股票。其中以穩懋、譜瑞走勢最為強勁，是櫃買半導體中的亮點；新加入的精材則是台積電集團之封裝股，業績穩定後市可期。

元大櫃買半導體領航報酬指數ETN（證券代號：020023；中文簡稱：元大櫃買半導體N）是目前市場上唯一連結「櫃買半導體領航報酬指數」的商品，並且與指數漲跌幅度完全連動，投資人除了要負擔小額的投資手續費用之外，沒有追蹤誤差。

「元大櫃買半導體N」自去年12月8日發行一個多月以來，截至1月22日漲幅達19%，而且一張只要幾千元，投資門檻低，可以輕鬆入手，是相當便利的指數化投資工具。

櫃買中心特別提醒，ETN不是保本商品，過去指數表現不代表未來投資報酬，並且可能因市場波動等因素而產生投資損失，或可能因觸及強制贖回條款而提前到期。

投資人在買賣前應詳閱公開說明書，或上櫃買中心「ETN專區」及各大券商網站查詢基本資料及相關條款等資訊：

櫃買中心ETN專區（https://www.tpex.org.tw/web/link/index.php?l=zh-tw&t=622）

元大證券ETN網站（https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN）。