下一檔千金股？興櫃股王「穎崴」上市首日飆37％，蜜月行情到底甜在哪裡？

又是一匹上市即飆的黑馬！半導體測試介面廠「穎崴」挾「興櫃股王」之姿，今日（1/20）轉上市，一開盤即跳空拉漲超過37％！究竟，穎崴什麼來頭？為何讓全球半導體巨頭都埋單？

半導體風起雲湧、高階晶片輩出，而卡位高階測試市場的「穎崴」，2020營收創歷史新高。

2021年更以高EPS、高毛利、高成長的表現，元月從興櫃股王「轉大人」正式成為上市公司。

亮麗財報背後，讓人不禁好奇，股本只有三億元的穎崴，比起美、日、韓同業，只能算「小弟」，卻是名符其實的隱形冠軍，市占穩居全球第三。

全球前十大IC設計、晶圓製造、IC封測廠，都必須埋單穎崴產品。因此，穎崴甚至被看好，有機會擠進「半導體千金股」。

實戰機會 讓門外漢磨出半導體真功夫

其實，穎崴發展並非一帆風順，而這正要從董事長王嘉煌，「誤入」半導體業界的故事說起。

王嘉煌曾於華映龍潭廠擔任工程師，不想北漂的他回到高雄，1991年進入日月光旗下的半導體測試廠「福雷電子」。

他坦言「當時對半導體完全沒概念」，身為廠中少數機械背景出身者，王嘉煌常要面對工廠中各類設備的疑難雜症。

比起半導體科班出身的同事，王嘉煌受到更不一樣的磨練，讓機械、設備、自動化功夫練出火候，因此被拔擢為部門主管，受命解決廠內「測試介面」碰上的難題。

「測試介面」是連接半導體測試機台、待測試晶片的中介設備，在製程中不可或缺。

不過，測試介面產品多由國際大廠把持，台廠訂購往往得等上兩三個月才送達，維修也不便，造成自動化生產流程的延宕。

於是，王嘉煌著手自產測試介面，由於實戰經驗豐富，開發出的產品成本下降一半、交期下降3／4，且遇上故障、消耗品補充，也更有彈性應對，因此而搬開了生產流程上的大石頭。

200萬自家創業 快交期搶單

一個偶然機會，讓王嘉煌2001年拿出200萬元在自宅成立穎崴，開始經營測試介面事業。

王嘉煌重返業界，發現台廠仍困擾於測試介面產品交期長、維護不便，讓一線工程師抱怨連連。

而問題出在供應鏈。下游代工廠、封測廠，接到上游IC設計廠訂單時，所需的測試介面，多依客戶指示採買。

因此測試介面大廠，資源多偏向服務IC設計大國美國，反倒疏忽了接單生產的台灣，投入太少資源在地服務。

這是台廠的痛點，更是王嘉煌崛起的機會。

當時王嘉煌拜訪測試廠華泰電子，得知該廠有測試座需求，預計兩個月內從國外購入。王嘉煌二話不說下手搶單，「給我一個禮拜，我免費做兩個給你（驗證）！」

王嘉煌趕工畫出設計圖給廠商製作，結果「早上送貨，下午（追加訂單）電話就來了！」

這是穎崴第一筆訂單，卻像在穩固如大壩的供應鏈體系中，打開一個關鍵破口。

靠著王嘉煌實戰磨出的技術，加上快交期、在地服務的戰略，粉碎了舊供應鏈思維，也讓穎崴成立不久就席捲如威盛、矽品、京元電等國內大廠訂單。

不滿足於此，王嘉煌創業隔年便寄送Email給各大IC設計公司毛遂自薦。

不過，大廠早有穩固供應鏈，加上穎崴僅是成立一年左右的小公司，讓王嘉煌等了許久，仍無回音。

正當王嘉煌覺得沒戲時，竟然收到當時全球最大繪圖晶片公司冶天科技（ATI）時隔三個月的回信。信中提到一個緊急需求：10個測試座，一週內交貨。

王嘉煌不吝於當救火隊，更樂得找到進軍國際的機會。後來，雙方合作順利，穎崴也打響能見度，並逐步擴張版圖，將一家家國際大廠收入客戶名錄中。

儘管靠著技術及創新商模打贏第一仗，但面對規模更大、資歷更久、技術更高端的同業，還有硬仗要打。

王嘉煌則靠三個經營心法，持續擴張穎崴市占。

心法一〉精準管理

創業隔年就導入ERP 靠SOP撐起技術服務

「我們可以說是技術服務業！」，王嘉煌表示，穎崴有一半的訂單需客製，這代表設計、製作、組裝、檢驗，甚至交貨後，產品運作的狀況都不盡相同。

而詳細控制每個環節並回饋改善，正是提升服務水準，及在競爭中脫穎而出的關鍵。

值得注意的是，一般企業多在有一定規模後才導入ERP（企業資源規劃），但王嘉煌卻是在創業隔年就導入ERP，並持續優化資訊化管理流程。

至今，王嘉煌仍然親自參與技術服務會議，了解世界各地維運狀況，並與同仁一起優化SOP。

穎崴科技瞄準半導體業的測試介面商機。蘇義傑攝影圖／穎崴科技瞄準半導體業的測試介面商機。蘇義傑攝影

心法二〉全球佈署

靠服務全球客戶 窺見未來商機

半導體上中下游，都有測試介面需求，穎崴客戶也廣布全球。

不重蹈過去測試介面大廠的疏忽，穎崴特別重視在地服務，儘管只是小公司，卻有分布全球的13個服務據點，以維持最佳的技術服務水準。

穎崴費心搭建服務全球客戶的網絡，也對營運本身產生正面影響。

除穩固客戶關係外，穎崴與國外大廠密切合作，讓穎崴藉以了解未來3到5年的晶片發展趨勢，更能在營運方向上提前部署。

此外，更有全球穎崴產品的使用經驗、維護數據等資料，也與穎崴的供應鏈、維運管理系統相得益彰，利於服務水準提升。

心法三〉技術自主

挑最難的做 跌倒再爬起

以小搏大的王嘉煌，深知技術自主重要性，不斷挑戰新技術，就為搶占市場先機。而為此，穎崴也不只一次「翻船」。

穎崴為完善測試介面產品，在測試座外，欲新增「探針卡」產品，而在2014年併購美國Wentworth Laboratories。

王嘉煌表示，併購後才發現其技術已經跟不上高階晶片發展，連帶讓穎崴探針卡產品追不上客戶要求。

除新業務不順，併購時攤提的資產，吃掉了本業的獲利，讓穎崴2016年出現唯一一次虧損，黯然停止公開發行計畫。

此外，穎崴近年積極切入新產品，但由於規模尚小，成本無法壓低，拖累了毛利率表現。

對此，王嘉煌只說「我們挑最困難的做。」

技術護體力抗殺價 高速運算商機可期

不過，穎崴戮力技術自主，效益也已顯現。

除產品名列世界前茅，也因技術護體，向下躲過了近年陸廠砍價三到五成的強力殺價競爭潮，向上則在高階市場時有斬獲。

經濟部工業局電子資訊組副組長呂正欽，則讚嘆穎崴技術「國內沒什麼對手，國際上也很少！」並指出，由於因晶片結構日趨複雜，相關測試需求，會讓穎崴的角色「愈來愈重」。

兆豐證券則出具報告，認為隨著半導體測試介面將走向微間距、高速、高頻，以及5G 帶來的模組化趨勢，預估未來幾年測試需求「倍數成長」，而「穎崴將是此趨勢下的主要受惠者。」

從三十年前踏入半導體業至今，王嘉煌總說自己「保守投資」。但穎崴謀定而後動的生存方法，也讓其在競爭中勝多敗少，更常藉巧勁扳倒重量級對手。

如今穎崴在資本市場更上層樓、新廠擴建如火如荼，更有5G與高速運算商機加持，王嘉煌的半導體奇幻之旅，相信仍會繼續。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.1.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）