亞泰影像去年每股賺5.16元 獲利連5年創新高
影像感測器（CIS）廠亞泰影像公布去年自結財報，受惠效率提升，毛利年增21%，營業利益年增28%，稅後盈餘則受到匯損侵蝕年增5%，不過每股盈餘（EPS）達5.16元，獲利仍連續5年創新高。
亞光轉投資亞泰影像去年第4季合併營收新台幣11.03億元，年增率25%，營業毛利約1.97億元，年增率55%，主要受惠營運規模效益，同時效率持續提升，營業利益約1.52億元，年增率63%；稅後淨利約0.83億元，年增率47%，基本每股盈餘1.14元。
2020年累計合併營收39.89億元，年增率5%，營業毛利7.07億元，年增率21%，營業利益5.32億元，稅後淨利3.74億元，基本每股盈餘5.16元。
亞泰影像總經理吳淑品表示，第4季整體規模經濟效益展現，加上營運效率持續提升，包括營業毛利及營業利益均有超越5成的成長，雖然受到新台幣及人民幣兌美元升值產生匯兌損失影響，讓全年度稅後盈餘成長表現低於營業利益，年度營收及獲利依舊創歷史新高，其中獲利表現已連續5年改寫高點。
展望2021年，吳淑品表示，第1季市場需求強勁，產能滿載，營運將呈現淡季不淡；預計投入1至1.5億元資本支出，持續擴充產能，期望創造最大營運效益，今年整體營運表現樂觀看待。
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