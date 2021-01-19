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眼球概念股添新兵！亨泰光今掛牌上櫃 早盤漲逾三成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
圖為亨泰光研發長吳怡璁，為該公司董事長吳泰雄之子。記者嚴雅芳攝影／報系資料照
圖為亨泰光研發長吳怡璁，為該公司董事長吳泰雄之子。記者嚴雅芳攝影／報系資料照

隱形眼鏡股再添新兵，亨泰光（6747）今（19）日以每股100元掛牌上櫃，早盤股價來到133元，漲幅超過3成，啟動蜜月行情。亨泰光主力產品為近視防控隱形眼鏡，由於亞洲人口近視比率極高，支撐亨泰光近年業績表現。亨泰光表示，今年將開始在中國進行第二張新證照角膜塑型片產品的行銷活動，在產品舒適度、價格及通路布局皆與原有證照產品做明顯區隔之下，公司在中國市占率有機會持續成長。

亨泰光表示，中國角膜塑型片市場近年來每年仍有一定的成長率，台灣雖然出生人口無成長，但隨著早期近視控制觀念提升，公司每年在台灣市場銷售也逐年成長。去年受疫情影響亨泰光成長稍有放緩，今年除了兩岸配鏡人口數持續增長外，隨著公司在中國第二張新證照角膜塑型片產品行銷力道增加，加上台灣市場持續推出功能性隱形眼鏡產品擴大驗配族群，經營表現亮眼應屬可期。

亨泰光不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」功能，主要專精光學設計並致力於提高整體視覺效能，達到「近視控制」的效果，產品開發領域不局限於軟式或硬式隱形眼鏡，更包含光學鏡片、隱形眼鏡材料研發、配鏡軟體、周邊護理產品等。

亨泰光表示，「夜戴型角膜塑型鏡」是透過光學設計及精密加工後的近視防控醫療產品，有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，避免成年後成為高度近視族群。

亨泰光是台灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是在此領域市占居領導地位的廠商，也是攻占中國大陸角膜塑型鏡市場的唯一台灣廠商，目前在中國市場僅有的10張三類醫療器械上市許可證中，亨泰光便擁有2張。

隱形眼鏡

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