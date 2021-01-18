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台股大震盪 遊戲族群逆勢漲

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

今（18）日早盤台股大震盪，大盤指數一度下殺近300點、跌幅達1.9%，櫃買指數也下跌超過1.2%，不過遊戲族群異軍突起、逆勢上漲，傳奇（4994）、智冠（5478）、宇峻（3546）等都有4%以上漲幅，其他遊戲個股也大多開出紅盤，推升上櫃文創指數漲逾2%，為上櫃類股指數漲幅第一。

遊戲族群由遊戲通路龍頭智冠領頭起漲，智冠早盤股價一度來到112元，上漲7.5元、漲幅7.2%。韓國原廠NCSOFT自行在台發行的手遊《天堂2M》，由智冠負責部分行銷操作，該遊戲事前預約人數在7日內就突破120萬人，創下台灣手遊史新紀錄，行銷費用總額上看億元，可望成為智冠今年上半年一大營運動能。

傳奇、宇峻今日早盤也有約5%的漲幅。傳奇今年以《精靈樂章》手遊參加1月28日開幕的台北國際電玩展，該款手遊是以傳奇的知名IP打造，將於本季上市，預期會是傳奇今年的營收主力；宇峻也將以手遊《三國群英傳M》參加電玩展，同時迎來上市一周年活動，可望進一步推升本季業績表現。

其他遊戲股如辣椒（4946）、歐買尬（3687）等都有5%以上漲幅，鈊象（3293）、橘子（6180）、網龍（3083）、大宇資（6111）等個股也都逆勢開出紅盤，讓遊戲族群成為今日盤面焦點。

手遊 智冠

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