富邦證券輔導 晨暉生物18日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的晨暉生物科技（1271）將於下周一 (18日) 興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，晨暉公司為紅麴、益生菌的保健品原料研發、製造廠商，紅麴產品獲美國FDA NDI (New Dietary Ingredients) 認證的新膳食原料，不含莫那可林K (Monacolin K)，可與降血脂史塔汀類 (statin) 藥物併用。

晨暉公司與民視擁有良好合作關係，根據市調公司尼爾森數據統計，晨暉為民視ODM的娘家大紅麴及娘家益生菌產品，在台灣銷售市占率第一。展望未來，晨暉公司仍將佈局國內其他銷售渠道及開發海外市場，業績可望逐年成長。

晨暉公司核心價值為專業的研發能力、專利技術的發酵製程，與台灣大學生化科技系名譽教授潘子明合作，致力於 NTU 568 紅麴菌與 NTU 101 乳酸菌研究、設計、製造，以及全方位客製化產品開發。

根據Euromonitor的資料顯示，2019年全球營養保健品市場為1,095億美元，預估2023年將成長至1,325億美元，2019~2023年CAGR為4.9%，較2015~2019年CAGR 4.1%高，其成長動能來自健身風潮興起、高齡化與電子商務普及。根據Euromonitor、2020應用生技產業年鑑資料顯示，亞太為全球最大市場，占47.5%，北美占29.0%次之，西歐占10.6%，排名第三。

亞太地區2019~2023年CAGR為5.4%，成長動能來自中國、印度、東南亞等新興市場之經濟成長，與老化帶動保健品需求上升。而台灣內需市場方面，根據ITIS的資料顯示，台灣食品生技業產值在2019年達到591億元，預估2020年產值仍可突破600億元。

晨暉公司2019年營收1.72億元，稅後淨利0.38億元，EPS 1.23元。2020年截至11月自結營收2.92億元，稅後淨利1.24億元，EPS 3.77元。展望未來，與民視合作關係持續，並將佈局國內其他銷售渠道及開發海外市場，以持續締造優良的經營實績。