信驊 拚當視訊會議IC龍頭

信驊昨（13）日發表多款搭載旗下多影像專用處理晶片「Cupola 360」的終端產品，董事長林鴻明指出，疫情推升遠端視訊會議需求大增，信驊拚當視訊會議晶片龍頭，目標市占率達兩成，已著手開發第二代產品，預計下半年推出。

信驊在主力業務伺服器遠端管理晶片（BMC）站穩腳步後，以全景影像相關晶片作為公司的第二支腳，2018年5月發表Cupola360影像專用處理晶片。

林鴻明期許Cupola 360今年營收貢獻可達5%，讓公司BMC、非BMC的比重收可以更平衡。法人認為信驊今年在產品組合優化下，毛利率可望優於去年。

林鴻明表示，起初全景影像專用處理晶片瞄準直播領域，不過市場尚未成熟，去年疫情爆發，信驊決定大幅度瞄準視訊會議，在視訊會議激增下，目前採用客戶家數已多達二、三十家，同時打造多款終端產品，市場反映相當正向。

信驊Cupola 360晶片可依照客戶需求，開發180度、270度甚至360度的全景視訊會議系統，也結合軟體，藉由一系列的 App，提供客戶應用彈性，未來也將提供會議即時翻譯、智能會議記錄、雙向語音翻譯等，強化軟硬整合功能。