安勤 拚五年營收翻倍

工業電腦廠安勤（3479）訂出五年大計，目標2025年營收達到百億元，等於翻倍成長，其中高毛利的醫療事業占營收比重要達五成；展望2021年，隨著零售、博弈業務小幅回溫，加上美國投票機、驗票機持續出貨，預期全年營收至少雙位數成長。

安勤去年受疫情影響，博弈、零售業務業務受衝擊，美國投票機訂單出貨遞延，僅醫療事業相對穩健，去年全年營收46.89億元，年減23.7%。

今年安勤訂出五年發展藍圖，目標2025年營收達到百億元大關，若與去年相比，等於要年增113.4%，且高毛利的醫療事業目標占營收比重要達45%至50%。

安勤董事長劉琍綺指出，安勤要靠本業成長加上新興產業帶動，新興領域如醫療伺服器、智慧病房、健身事業。

安勤醫療事業未來將分為醫用及治療兩大領域，醫用主要走高端產品代工為主，如醫用伺服器；治療方面則以自有產品為主，包含醫療資訊看板，也將發展健身、預防醫療等產品。

安勤去年醫療事業穩健成長，在最大應用市場美國，其醫療資訊看板（EPD）應用在病房及診間資訊顯示，打入當地五、六十家醫院，今年將進一步大量鋪貨；台灣市場也打入成大體系。

劉琍綺表示，原本去年要交貨歐洲客戶的醫療影像擷取伺服器，將遞延至今年小量出貨，預估明年開始放量，且除歐洲之外，日本也有拿下新訂單。

展望今年營運，安勤預估，零售、博弈業務將小幅回溫，美國投票機業務今年持續出貨，而先前拿下的驗票機訂單，今年也將出貨，在主要業務回溫下，今年全年營收有望雙位數成長。

驗票機原先在美國製造，現在客戶委由安勤在高雄廠試產，一旦試產成功，未來將有更大的訂單量，客戶也不排除攜手安勤合作打進歐洲市場。