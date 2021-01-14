捷智商訊 下周登興櫃

金融業擴大金融科技布局，看好金融監理科技市場，普鴻轉投資捷智商訊（6816）鎖定法規報表、洗錢防治、法遵管理等三大產品線，持續擴大市占率，並將於下周登錄興櫃。

捷智商訊昨（13）日舉辦法說會，董事長林群國表示，因應金融科技市場潮流，各金融機構逐漸更換核心系統，普鴻的專長是前端包括行動支付、ATM跨行介面界接等為主；捷智商訊以後端包括法規報表等見長。

普鴻持有捷智商訊近63%股權。雙方面對同一群客戶，但各自簽約，可進行協同銷售，具有合作綜效優勢。

林群國指出，純網銀方面，捷智商訊已取得樂天、Line Bank、將來等三家純網銀法規報表專案。其他產品如洗錢防制系統、美國FATCA／CRS解決方案等，則有台銀、土銀、兆豐銀、新光人壽、台銀證券等業者使用。

捷智商訊2000年成立，實收資本額1.2億元，主要客戶群為金融業。總經理楊秀怜表示，2008年金融海嘯後踏入金融科技領域，專注以監理科技（RegTech）為核心發展產品；2017年普鴻入股後，開始將過去的專案服務產品化，提升授權、維護等訂閱式的收入來源。