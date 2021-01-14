元大櫃買半導體N 亮眼

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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元大櫃買半導體領航報酬指數ETN（020023）中文簡稱為「元大櫃買半導體N」，連結「櫃買半導體領航報酬指數」表現，受惠半導體產業股帶動，氣勢如虹，發行至今一個多月漲幅已經超過10%。

「櫃買半導體領航報酬指數」是從「富櫃200指數」成分股中，篩選具代表性的半導體公司組成，包括穩懋、原相、力旺、譜瑞-KY、信驊、世界、中美晶、頎邦、環球晶、群聯共十檔股票，指數成分每年1月、4月、7月及10月進行季審核，定期調整成分股組成與權重。

「元大櫃買半導體N」只要大約5,000元即可輕鬆投資，一次掌握櫃買半導體產業概念股，並且與「櫃買半導體領航報酬指數」漲跌幅度完全連動，投資人除了負擔小額的投資手續費用外，沒有追蹤誤差。

此外，藉由指數化投資，投資人沒有選股困擾，又能達到分散風險的效果，成為小資族投資半導體產業的新理財工具。

想投資未來國家政策發展重點的半導體產業，「元大櫃買半導體N」提供投資一籃子半導體好股票的機會。櫃買半導體股票具有股本小、產業集中度高、成長潛力大等特性，適合看好上櫃半導體公司股價表現的投資人，輕鬆參與櫃買半導體產業的漲跌表現。

櫃買中心特別提醒，ETN不是保本商品，過去指數表現不代表未來投資報酬，並且可能因市場波動等因素而產生投資損失，或可能因觸及強制贖回條款而提前到期。

投資人在買賣前應詳閱公開說明書，或上櫃買中心「ETN專區」及各大券商網站查詢基本資料及相關條款等資訊：

櫃買中心ETN專區（https://www.tpex.org.tw/web/link/index.php?l=zh-tw&t=622）、元大證券ETN網站（https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN）。

半導體 櫃買中心

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