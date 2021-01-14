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馬光去年EPS 1.81元 創高

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

馬光-KY（4139）昨（13）日公布2020年全年自結財務數字，自結稅後純益7,710萬元，年增14%、每股純益（EPS）1.81元，也有12％的年成長，均創歷史新高，其中天津馬光獲利為去年的4.5倍，表現最為亮眼。

馬光是總部位在新加坡的保健控股公司，主要業務為中、西醫醫院及連鎖門診，事業主要分布在大陸天津及新加坡兩地為主。

天津馬光以大數據分析檢視糖尿病病患用藥情形，針對濫用藥物致成本較高病患採取不主動續約等方式，提升糖尿病慢病管理業務之毛利率，也分析淘汰效益不彰的醫療服務，優化營運質量，故推升天津馬光2020年毛利率及淨利率大幅改善。

天津馬光目前主要的自費門診業務包括牙科、中草藥及推拿等，都屬高毛利，去年第3季當地恢復正常營運後，下半年自費門診業務較上半年大幅成長近三倍。

在新加坡馬光部分，去年營收因疫情影響較2019年減少14％，唯全年自結獲利較2019年仍有10％成長，主要在於新加坡政府補助，以及新加坡馬光中醫診所調整營運體質下呈現成長趨勢。

新加坡 毛利率

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