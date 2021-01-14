凱基兩檔美元債ETF 將下櫃

櫃買中心公告，凱基證券投資信託股份有限公司經理的「凱基1至5年期新興市場（中國除外）美元債券ETF證券投資信託基金（00873B）」，以及「凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金（00874B）」受益憑證，將自2021年2月22日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元，已達終止證券投資信託契約標準，該投信向主管機關申請終止該基金信託契約並獲核准，符合櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。

凱基投信於該基金終止櫃檯買賣後，將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢該投信網站（https://www.kgifund.com.tw/）。

截至昨（13）日，上櫃債券ETF掛牌檔數為93檔，發行規模為亞太地區各證券交易所之首。

其他投信已申請的指數，包括新光投信申請的彭博巴克萊新興市場1至5年期主權及類主權債、彭博巴克萊新興市場15年期以上主權及類主權債15%上限；復華投信申請的彭博巴克萊1至5年期美元投資級公司債、國泰投信申請的彭博巴克萊 MSCI 15年以上美元投資級新興市場永續主權債券（不含中國），以及中信投信申請的ICE 15年以上新興市場永續主權債券、ICE 15年以上高評級永續公司債券。