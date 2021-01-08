伺服器市況回溫 信驊股價衝上2,000元

伺服器市況回溫，伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊昨（7）日股價正式進入2,000元俱樂部，終場收在最高價2,020元，站上歷史高點，正式進入2,000元俱樂部。法人看好今年白牌伺服器產業成長明確，加上下半年邊緣運算、交換器、硬碟等業務貢獻，全年整體BMC出貨量有望年增逾一成，持續推升信驊營運動能。

去年第3季伺服器產業面臨庫存調整壓力，信驊2020年第3季營收季減幅度超過兩成，但信驊公告去年12月營收達2.8億元，月增23%、年增6%，優於市場預期；去年第4季營收季減約5%，低於原先推估的季減15%，顯示產業有回溫的現象。

供應鏈指出，庫存消化進度優於預期，加上信驊配合的封測廠產能吃緊、交貨周期拉長，以目前信驊在手訂單與產品庫存水位相較，今年首季庫存將過低，已經向客戶發出通知，BMC將供不應求，盼客戶提供更長的訂單預測。客戶擔心斷料，去年12月中開始積極拉貨，讓信驊去年12月營收優於預期。

展望今年，法人認為，BMC晶片出貨在去年第4季止跌回溫，隨著雲端市場快速調整，以及部分客戶拉高BMC晶片庫存，信驊今年首季營收有望看增一成；以全年來看，亞馬遜、臉書、微軟出貨仍維持年成長的態勢，預估整體BMC將成長15%以上。