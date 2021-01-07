聯發國際登興櫃 早盤股價漲3成至172元

旗下有連鎖茶飲品牌歇腳亭的聯發國際（2756）今（7）日以132元登錄興櫃，開盤股價即上漲，早盤股價一度衝高到172元，上漲30%，超越八方雲集（2753），在觀光類股中，股價僅次於瓦城（2729）。聯發國際預計今年下半年向櫃買中心遞件申請上櫃，屆時觀光股可望再添新兵。

聯發國際創辦人鄭凱隆早年從台北市南陽街發跡，並帶領聯發國際集團插旗香港，正式開啟連鎖茶飲布局。聯發國際近年鎖定所得比台灣高的市場做為主力品牌歇腳亭展店重心，包括美加、香港等地都是重點展店區域。在營運主力美國市場採單店加盟，有別於其他的飲料同業採區域代理，公司表示，單家加盟毛利較高且可直接服務加盟主，對加盟主的控管力佳，亦可提高加盟主對總部的需求。目前公司已將經營觸角延伸至全球市場，橫跨四大洲、50個國際城市，均可看見「歇腳亭Sharetea」。

此外，歇腳亭近年也積極展開異業結盟，包括2019年更與日本最大迴轉壽司品牌壽司郎聯名合作，於500間壽司郎門市同步販售「會發光的珍奶」，造成全日本珍奶旋風，上市首週Instagram湧入打卡瘋潮，更突破1.7億人熱烈關注。2020年與壽司郎合資設立子公司Sharetea Japan，8月於東京新宿的丸井百貨本館開幕，企圖搶占日本茶飲市場，去年並與義美攜手合作推出「紅豆粉粿珍珠冰棒」，創下百萬銷售佳績。

聯發國際2018年營收7.01億元 ，每股稅後純益7.82元 ，2019年營收9.8億元，稅後淨利1.19億，每股稅後純益9.89元。不過，去年受疫情影響，1-11月營收僅5.8億元，稅後淨利0.18億元，每股稅後純益1.4元。