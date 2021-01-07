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穎崴競拍熱 明開放申購
興櫃股王穎崴（6515）昨（6）日辦理初次上市普通股承銷競拍，最高拍出近400元的價位，得標均價為368.51元，上市之後有望為台股百元俱樂部添新兵。穎崴承銷價訂348元，預計1月8日起至12日開放申購，14日抽籤。
穎崴昨日興櫃價最高來到423元，換算抽中一張可賺7.5萬元，有望再度推動IPO申購熱潮。
證交所指出，穎崴本次辦理初次上市普通股承銷，採競價拍賣及公開申購辦理，競拍股數計2,072張，公開申購517張。昨日參與競拍投標筆數有2,518筆，合格標單2,401筆，美國標決定得標價格，全數拍賣成功。
穎崴最高得標價392.5元，得標均價368.51元，分較底價287.6元高出36%、28%，最低得標價則為356.8元。
證交所根據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告穎崴承銷價為348元，1月8日起至12日開放申購；14日辦理抽籤。
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