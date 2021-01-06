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大麥網路14日將透過創櫃板 辦理登錄前籌資認購

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，大麥網路(7600；產業類別：其他)將於1月14日透過創櫃板辦理登錄前的籌資。大麥網路主要業務為設計開發品牌數位化的會員管理及行銷系統。

大麥網路以科技方式協助各種實體品牌商實現移動互聯網轉型，未來將持續開發以品牌經營會員及以行銷為核心概念的產品，提供廠商數位化系統工具協助其管理會員及行銷活動，以提高營收、優化效率、降低成本。目前已推出大麥智能票券系統、大麥智能餐飲系統等銷售與管理系統。

大麥網路今年1月14日於創櫃板專區揭示其籌資資訊，1月21日進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)，「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業。

櫃買中心說，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

創櫃板 認購 櫃買中心

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