綠電搶手 太陽能廠業績添動能

國內用電大戶條款2021年正式上路，未來契約容量大於5MW（百萬瓦）的用電大戶，須建置契約容量10％的再生能源或儲能設備，預料石化、鋼鐵、半導體、電子等產業，將有500多戶、300多家企業名列用電大戶。由於許多企業本身廠房條件無法設置太陽能板，只能向外購買綠電，以目前占比最高的太陽能發電最有機會直接受惠，成為助攻太陽能廠營運另一動能。

國內太陽能廠營運近二年在內需帶動下明顯回升，不少業者去年有望轉虧為盈，部分廠商全年獲利有機會挑戰新高。業界分析，帶動本土太陽能廠營運回升的主要動能，來自政府推動全力衝刺2025年，全台光電裝置容量20GW（10億瓦）的目標，2025年要將再生能源發電占比提升至20%。

業者認為，國內用電大戶條款上路之後，將成為另一個太陽能內需商機來源。以台積電為例，該公司2020年7月27日正式加入RE100組織，與全球超過240家企業共同宣示朝100％使用再生能源的目標，未來全球加入RE100的企業可望持續增加，推升綠電需求逐年成長。