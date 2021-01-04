宏捷科攻WiFi 6 大幅增產

砷化鎵大廠宏捷科（8086）看好今年WiFi 6及5G市場需求快速升溫，規劃今年將大幅度擴產，月產能將由1.5萬片擴張至2.2萬片，增幅46.6%。

宏捷科去年7月新廠房落成時已有一波擴產動作，當時月產能由1.2萬片陸續推升至去年底的1.5萬片。據悉，宏捷科的WiFi 6主要客戶是立積，由於今年需求比去年更盛，擴產的部分原因是為了滿足客戶需求。

PA方面，宏捷科現階段以4G PA為營收主力，並於前年開始開發5G PA，歷經去年練兵期之後，估計今年下半年有望量產。此外，宏捷科今年第2季可望跨入低軌道衛星市場，並且出貨客戶。

隨著中美晶集團入主，宏捷科與中美晶旗下環球晶合作腳步也正加速中，雙方預計今年5、6月攜手搶攻氮化鎵（GaN）市場商機，未來環球晶將擔負上游化合物半導體穩定供應角色，宏捷科可由客戶端提供快速產品驗證，加速氮化鎵產品，以快速符合客戶需求，估計這項業務未來將成為宏捷科的營收主力。