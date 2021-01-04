太陽能廠擴產 銀彈上膛

太陽能廠茂迪（6244）、元晶、安集、達能、新晶投控去年陸續啟動籌資或宣布募資計畫，搶搭市況復甦列車，共籌募至少70億元，為近七、八年來業界最大規模募資潮。伴隨銀彈上膛，業者陸續擴產搶市，看好今年營運將持續成長。

元晶在2020年第4季完成20億元聯貸案簽約，並透過辦理現金增資，發行股數約6,678萬股，每股發行價格約25.8元，完成後將有17.23億元到手。以去年聯貸案加上現金增資二波籌資計算，合計將有37.23億元落袋，是去年籌資金額最多的本土太陽能廠。

元晶本波籌資最多、擴產動作也是本土同業中最大。該公司太陽能模組原本年產能約500MW（百萬瓦），預計將新增400MW產能，最快今年第2季年產能可望拉高到900MW。太陽能電池部分，目前年產能約400MW，預計2021年年產能將提升到900MW，呈現倍數以上成長。

茂迪去年11月底完成16.8億元聯貸案，茂迪表示，籌資將使營運資金及財務結構更穩健，可以全力衝刺營運發展，除了產能提升之外，也會持續專注太陽能電池技術研發，以提高太陽能模組發電效率，強化競爭優勢。

新晶投控為充實營運資金及投資電廠，董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限5億元。新晶持續推動自有電廠建置，以售電做為穩定獲利來源，目前不少案場在建置中，目前電廠規模雖僅7MW，預計2021年可增加10MW，今年底前電廠郭磨至少可快速提升到17MW。

安集於2019年及2020年各發行一次可轉債，各發行3億元，共計籌資6億元。安集在太陽能模組去年產能約在170MW，其中約有150MW是對外銷售，約20MW是公司本身建置電廠使用，規劃到2021年底時，新舊廠的太陽能模組年產能將達300MW。

達能尋求轉型，董事會通過將設立子公司，經營再生能源發電與工程承包業務，瞄準中大型電站標案，期盼成為新動能。