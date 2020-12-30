推動企業進櫃買資本市場 陳永誠：尚符合今年工作目標

為表揚證券商及會計師等中介機構對資本市場的貢獻，櫃買中心舉辦中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮，櫃買中心董事長陳永誠會中表示，今年申請上櫃送件家數為21家，但申請登錄興櫃家數預計可達40家，尚符合主管機關給予的工作目標。

「109年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮暨業務座談會」29日舉行，邀請金管會主委黃天牧、證期局局長張振山頒獎，表揚輔導績效優良的證券商及會計師，會中並由證期局張振山局長就「資本市場藍圖」專題演講。

櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買中心成立迄今，持續扮演著我國中小企業搖籃的角色，今年以來，上櫃股票成交日均值屢創新高，且債券ETF規模在亞洲交易所中高居第一名。雖然今年受新冠肺炎疫情的影響，使部分發行公司對進入資本市場保持觀望態度而遞延送件時程，以致今年申請上櫃之送件家數為21家，但申請登錄興櫃家數預計可達40家，尚符合主管機關給予的工作目標，顯示仍有很多企業積極規劃進入資本市場。櫃買中心感謝中介機構的協助，並希望中介機構持續協助發掘更多國內外具發展潛力的企業，為資本市場注入更多元、創新的動能。

黃天牧致詞時表示，截至目前為止，上櫃公司家數達782家，櫃買中心已成為一個多功能與多層次的全方位交易所，包含創櫃板、興櫃及上櫃股票市場外，明年度亦將開設「戰略新板」及債券永續板，協助優質企業進入資本市場；也感謝中介機構協助企業建構完善制度進入資本市場，讓企業得以藉由資金活水挹注而永續發展，並活絡實體經濟。金管會將逐步推動「資本市場藍圖」，著眼於深化環境、社會及治理(ESG)及提升審計品質等措施，以強化我國資本市場之競爭力。

最後，黃天牧以一句英國二次世界大戰期間的名言「保持冷靜，繼續前進」（Keep Calm and Carry On）勉勵中介機構在艱難環境下共同努力，精進我國證券市場的健全發展。

座談會中，證期局局長張振山就「資本市場藍圖」專題演講，其表示，規劃「資本市場藍圖」是希望透過強化資本市場籌資功能、推動ESG永續發展、活絡交易市場並提升交易資訊透明度、結合金融科技進行數位轉型及強化投資人保護等具體措施，達成永續發展、普惠金融、提升競爭力及投資人保護等四大目標，以達成營造公平效率、創新開放、多元化及國際化資本市場之願景。

櫃買中心表示，為協助創新產業發展及進入資本市場，將於現行興櫃市場架構下增設「戰略新板」，規劃於2121年第3季開板。未來櫃買中心將持續配合政府政策，與中介機構一起努力，協助更多優質企業及新創企業進入櫃買多層次市場，亦將完備資本市場制度、發展新商品並促進交易活絡，共創產業與資本市場雙贏局面。