霸王級寒流、跨年商機齊發 遊戲股領漲

2020年將結束，霸王級寒流先來報到，將迎來最冷跨年夜，不過，遊戲、百貨、防寒商品、食品等相關商機也爆發，挾著宅經濟及新品上市等題材，遊戲股成為今(30)日盤面上的強勢族群，盤中多達8檔亮燈漲停。

今年首波寒流來襲，溫度急降，寒潮爆發可望引爆一波禦寒商品的熱賣，包括食品、紡織、塑化、百貨等都可望迎來商機，宅經濟發酵下，遊戲、電商等將可望受惠，進一步推升業績的表現。

寒假將到，本來就是遊戲股的旺季，現在寒流及疫情疑慮未除下，可望進一步的推動相關遊戲股、甚至遊戲機概念的廠商受惠，今日遊戲股包括華義（3086）、辣椒（4946）、宇峻（3546）、昱泉（6169）、網龍（3083）、鈊象（3293）、傳奇（4994）、歐買尬（3687）等8檔在盤中亮燈漲停；智冠（5478）、橘子（6180）也是上漲表現。

生產抗凍劑的中纖（1718）盤中漲幅逾4%；東森（2614）、網家（8044）、富邦媒（8454）、統一超（2912）、全家（5903）等股也都是上漲的表現。