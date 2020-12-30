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寒假旺季到 遊戲族群8檔盤中漲停

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

冷氣團襲來，但迎來寒假旺季的遊戲股越燒越旺，今（30）日盤中鈊象（3293）、宇峻（3546）、網龍（3083）等指標個股領銜大漲，帶動上櫃文創指數強漲將近7%，遠遠勝過櫃買指數漲幅，高居上櫃類股指數第一。法人表示，電玩展、寒假及農曆新年題材接踵而至，加上櫃買市場資金輪動，遊戲族群相互拉抬，預期年初都能維持一定熱度。

細數遊戲股今日早盤表現，包括遊戲股王鈊象領銜下，宇峻、傳奇（4994）、網龍、歐買尬（3687）、辣椒（4946）、華義（3086）、昱泉（6169）等個股都已亮燈，遊戲族群高達8檔漲停，橘子（6180）、智冠（5478）、大宇資（6111）等有6~9%的漲幅，隆中（6542）、唯數（6626）也上漲約4%，遊戲族群幾乎全面翻紅。

全國高中職及國中小將分別在明年1月17、21日開始放寒假，緊接著1月28~31日將舉辦台北國際電玩展，2月再迎來農曆春節連假，預期在學生族群放假以及農曆年在家娛樂需求推動下，能助攻遊戲個股業績表現。

宇峻在1月將推出單機遊戲系列新作《三國群英傳8》，將與智冠子公司遊戲新幹線共同以手遊《三國群英傳M》參加台北電玩展；傳奇則是在11月推出新遊戲《如果重來》，並以即將上市的《精靈樂章》手遊參加台北電玩展；橘子則是要推出全新IP手遊《龍之谷：新世界》，雖不參加電玩展，但會自行舉辦線上玩家活動。

農曆年將至，鈊象、隆中、華義等博弈遊戲類股預期也將受惠。其中，華義近期與大股東、擁有知名博弈遊戲《星城online》的網銀國際深化合作，取得其遊戲代理營運業務，正式進軍博弈遊戲，合作訊息公布後股價已連續跳空漲停4天。

電玩展 華義

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