下月上櫃！亨泰光今起競拍 底標每股90.91元

亨泰光（6747）將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，投標期間為今（29）日至12月31日，每日上午9:00~下午2:00，最低拍賣底標為每股90.91元，由永豐金證券輔導的亨泰光學，預計明年1月19日掛牌上櫃。亨泰光今興櫃價盤中來到143元。

亨泰光主要營收來源是近視防控隱形眼鏡設計、製造及銷售，不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」功能，亨泰以光學設計並致力於提高整體視覺效能，達到「近視控制」的效果，產品開發領域不局限於軟式或硬式隱形眼鏡，更包含光學鏡片、隱形眼鏡材料研發、配鏡軟體、周邊護理產品等。

亨泰光表示，硬式隱形眼鏡透過光學設計及精密加工後，即可成為近視防控的利器，既有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，也避免成年後成為高度近視族群，此產品稱為「夜戴型角膜塑型鏡」。亨泰光學是台灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是在此領域市占居領導地位的廠商，也是目前攻占中國大陸角膜塑型鏡市場的唯一台灣廠商。

亨泰光2018、2019年度及2020年前三季的營收分別為4.03億元、4.88億元及4.03億元，毛利率分別為62.48%、66.23%、66.70%。公司表示，因近視防控觀念日漸普及，且耕耘兩岸醫院通路已久，營收呈現逐年成長之勢。