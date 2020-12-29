快訊

「正義之士」多次檢舉勞金炒股 游迺文5年來職務卻文風不動

評／我們為何反對行政院版的「私校退場草案」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下月上櫃！亨泰光今起競拍 底標每股90.91元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
亨泰光研發長吳怡璁為該公司董事長吳泰雄之子，為企業第二代，亦是美國眼科視光醫學博士。記者嚴雅芳攝影／報系資料照
亨泰光研發長吳怡璁為該公司董事長吳泰雄之子，為企業第二代，亦是美國眼科視光醫學博士。記者嚴雅芳攝影／報系資料照

亨泰光（6747）將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，投標期間為今（29）日至12月31日，每日上午9:00~下午2:00，最低拍賣底標為每股90.91元，由永豐金證券輔導的亨泰光學，預計明年1月19日掛牌上櫃。亨泰光今興櫃價盤中來到143元。

亨泰光主要營收來源是近視防控隱形眼鏡設計、製造及銷售，不同於拋棄式隱形眼鏡或框架鏡片的「視力矯正」功能，亨泰以光學設計並致力於提高整體視覺效能，達到「近視控制」的效果，產品開發領域不局限於軟式或硬式隱形眼鏡，更包含光學鏡片、隱形眼鏡材料研發、配鏡軟體、周邊護理產品等。

亨泰光表示，硬式隱形眼鏡透過光學設計及精密加工後，即可成為近視防控的利器，既有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，也避免成年後成為高度近視族群，此產品稱為「夜戴型角膜塑型鏡」。亨泰光學是台灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是在此領域市占居領導地位的廠商，也是目前攻占中國大陸角膜塑型鏡市場的唯一台灣廠商。

亨泰光2018、2019年度及2020年前三季的營收分別為4.03億元、4.88億元及4.03億元，毛利率分別為62.48%、66.23%、66.70%。公司表示，因近視防控觀念日漸普及，且耕耘兩岸醫院通路已久，營收呈現逐年成長之勢。

隱形眼鏡

延伸閱讀

長聖生技 1月8日上櫃

防人群聚集 中國多地跨年活動取消

戴隱形眼鏡傷視力？ 眼科醫忠告「1習慣」併發症超多

葉星辰被雨淋到隱形眼鏡移位 哭喊如在瀑布中盲眼騎車

相關新聞

下月上櫃！亨泰光今起競拍 底標每股90.91元

亨泰光（6747）將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，投標期間為今（29）日至12月31日，每日上午9:00~下午2:0...

網家衝業績 強打跨年商品

全台自明（30）日進入低溫，電商搶攻跨年夜「溫暖」商機，網路家庭（8044）今年搶先取得天后張惠妹aMEI演唱會專屬商品...

宇峻揪日廠 要賺連假財

遊戲研發商宇峻（3546）旗下手遊《三國群英傳-霸王之業》近日宣布，將與日本遊戲大廠卡普空遊戲IP《戰國BASARA》聯...

長聖生技 1月8日上櫃

長聖國際生技（6712）預計1月8日上櫃，辦理上櫃前現增發行新股公開承銷，12月28日為公開抽籤日，公開申購張數為1,1...

保瑞發動海內外併購 打造專業CDMO廠

保瑞藥業（6472）董事長盛保熙昨（28）日表示，保瑞藥業成立以來，積極打造國際性CDMO（委託研發及生產代工）專業公司...

大樹 明年營收衝百億元

連鎖通路藥局大樹（6469）昨（28）日舉行法人說明會，董事長鄭明龍表示，預估明年營收規模有望達到百億元，目標站穩全台連...

國鼎 胰臟癌藥傳捷報

國鼎生技（4132）昨（28）日表示，該公司新藥Antroquinonol（HOCENA）繼新冠肺炎臨床試驗已經啟動之外...

台微體 新藥臨床收案

台微體（4152）昨（28）日公告，該公司所研發的關節炎長效止痛藥物TLC599，三期人體臨床的樞紐試驗已經完成收案，目...

熱門新聞

卡位元月行情 外資加班買台股

三大動能撐台股 統一投信：元月行情樂觀、看好六族群

五檔台股高配息基金 一張圖掌握

集團股做多 動作一波波

聯發科今年第三起併購案 九暘漲停、逾28萬張排隊等買

台股再創新高 造紙、航運族群強漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。