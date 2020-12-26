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富強鑫 下季產能滿載

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
富強鑫董事長王伯壎（本報系資料庫）
富強鑫董事長王伯壎（本報系資料庫）

塑膠射出機龍頭製造商富強鑫（6603）第4季接單飆新高，單季接單逾10億元，挹注兩岸三個生產基地明年首季產能達滿載水準。而面對原物料價位走揚，該公司並準備全面調漲產品價格10%以上，可進一步推升獲利增長。

富強鑫表示，大陸歷經新冠肺炎疫情肆虐後，自下半年開始出現報復性消費，帶動車燈等汽車零組件廠和3C家電廠相繼增購設備，欲搶食商機，推升該公司第3季營收大為提升。單季營收9.66億元，季增55.6%、年增29.7%，並創下近三年單季新高。

而步入第4季的後疫情時期，加上疫苗研發成功，各國正相繼施打，客戶們進一步看好後市下加緊擴大資本支出，包括台灣、大陸、印度、東南亞和美洲等下游均絡繹不絕展開敲單行動。

以交通業如汽車零組件、電子3C業、運動器材業及家用生活用品業為主的單量把旗下的大陸東莞、寧波和台灣關廟三廠產能排滿至明年首季，本季合計接單量超過10億元，為設廠以來單季新高。

面對兩岸三廠產能處於滿載狀況，為反映原物料、海運費及新台幣飆升侵蝕利潤，該公司並將全面調漲產品價格10%以上。 富強鑫昨日下跌0.05元，收在12.35元。

法人指出，富強鑫受益上一季營收大增和出貨產品集中在高單價的雙色機機種，帶動毛利率由上半年的15%至20%一舉攀升達26%，推高第季稅後純益交出0.59億元成績單。

雖今年前三季稅後純損621萬元，每股稅後純損0.04元，惟訂單滿握下，預期本季將可望正式轉盈，明年首季獲利並可明顯挺進。

另外，該公司正斥資10億元啟動大陸第三個工廠杭州灣新廠的籌建，預估在2023年投產，主要生產大型特殊機種，如二板射出機、大型雙色機、大型水平對射式二板雙色機等，新廠產能為寧波廠的兩倍，最大產值可達一年人民幣10億元，可為未來營運增添新成長動能。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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