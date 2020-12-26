台微醫 擬1月下旬上櫃

台灣第一家脊椎微創醫材公司台微醫（6767）昨（25）日舉行上櫃前法說會，預計明年1月下旬掛牌。法人認為，椎體撐開器上市及自費產品比例提升，可望帶動台微醫今年營收破億。該產品有機會於2021年完成授權，將分階段取得授權金，可望帶動本業加速成長。

台微醫董事長梁晃千表示，旗下椎體撐開器、骨水泥產品明年將打入多家大型醫院，加上取得越南醫療院所標案，預期2021年全年營收將優於今年。台微醫其主要業務為製造銷售脊椎融合手術相關產品、脊椎壓迫性骨折治療手術相關產品、骨水泥產品。

台微醫聚焦於高附加價值的脊椎手術用醫材產品，營收比重方面，脊椎骨融合手術產品產品占88%、椎體塌陷手術產品占10%，器械等其他產品占2%；銷售地區國內約八成，其餘海外。台微醫目前主要營運動能來自脊椎骨融合手術產品，包括脊椎固定系統、椎間融合系統及人工代用骨；另外，新開發出的椎體撐開器與骨水泥，而椎體撐開器主要應用於椎體塌陷手術，可針對前端椎體壓迫性骨折進行椎體復位，並與骨水泥搭配使用。

梁晃千指出，椎體撐開器與骨水泥已在今年上市，目前僅供貨給慈濟醫院，以及十多家區域型醫院，除投入脊椎手術周邊醫材，開發新醫材，台微醫也希望帶動手術方式創新，持續降低醫療風險。

由工研院新創成立的台微醫，是台灣第一家製造微創手術醫材的公司，致力開發植入脊椎的器材，多項產品取得歐盟認證，並獲多國上市許可。除投入脊椎手術周邊醫材，開發新醫材，台微醫也希望帶動手術方式創新，持續降低醫療風險。