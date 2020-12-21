快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

智聯服務中籤率僅0.11％ 創新低

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

福邦證券（6026）輔導上櫃的智聯服務（6751），上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格為60元，公開申購承銷張數為323張，共吸引26.96萬件申購數，於今（21）日完成公開抽籤，中籤率為0.11％，為台灣證券所2006年開始提供申購資訊以來，上市、櫃IPO公開申購最低中籤率。

智聯預計於12月25日掛牌開始上櫃交易。

在台股持續熱絡，加權股價指數站穩140,00點，加上智聯服務12月11日完成承銷股票競價拍賣，最高得標價高達230元，平均得標價得標均價為91.09元，近日興櫃行情也都維持在百元以上，和承銷價的價差可觀。

智聯服務成立於2017年9月13日，董事長為宏碁（2353）創辦人施振榮長子施宣輝；智聯專精於創新性資訊系統整合服務，亦提供支撐客戶運營基礎的人力外包服務，以完整、創新且具信賴感的解決方案，深受各大廠商客戶肯定；目前所服務客戶群以台灣的尖端產業半導體為大宗，並涵蓋電子、製造及金融等產業領導廠商。

透過宏碁公司全球資源，智聯服務可隨同客戶拓展海外據點，具有承接全球地區訂單並擴展潛在客戶服務範疇能力，跳脫系統整合廠商地區性服務範圍之限制，做出與其他國內系統整合廠商差異化的優勢，成為全球化的資訊服務商。除此之外，智聯服務亦致力將系統整合業務朝深度及廣度發展，增加客戶產業別之多元化及專案整合之應用領域，除IT(Information Technology)專業服務外，智聯服務同時整合OT (Operational Technology)解決方案，協助客戶打造量身訂做的數位轉型最佳途徑。

智聯服務2018及2019年度合併營業收入分別為8.89億元及10.74億元，每股純益則分別為3.23元及3.00元；今年前三季合併營業收入7.45億元、每股純益為2.11元。福邦證券表示，智聯服務具備經驗深厚之專業技術人才，多元化的系統整合服務，透過創新性解決方案及高度客製化的一站式服務，並藉由全球化的服務能量，將對智聯服務的營收動能有正面助益。

宏碁 施振榮

延伸閱讀

聚焦脊椎手術醫材 台微醫1月下旬掛牌上櫃　

宏碁本業靚、小金雞持續孵化 外資近三日大買1.7萬張

宏碁NB 登亞馬遜銷售王

宏碁資訊服務拼IPO 遠距商機一路看到2021年上半年

相關新聞

智聯服務中籤率僅0.11％ 創新低

福邦證券（6026）輔導上櫃的智聯服務（6751），上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格為60元，公開申購承銷張數為3...

全球藥物基因領航 世基生醫明登錄興櫃

即將於明（22）日登錄興櫃的世基生醫(7595)，累積多年藥物基因檢測技術，加上擁有國家級GMP廠，協助代工開發新型冠狀...

企業南向說明會 線上開講

櫃買中心表示，近期受國際經貿局勢快速改變，產業鏈加速南向腳步，且企業轉型升級需求快速增加，為使海外企業透過台灣資本市場平...

第一類接觸／大田訂單滿到明年

大田（8924）董事長李孔文表示，受惠於美、日品牌客戶同步追單出貨，目前在手訂單已滿載到明年上半年，營運站穩高峰可期。大田明年下半年將推出革命性的新產品，期許能吸引客戶群擴大下單，為業績增長增動能。

投資宣導答題有獎 倒數

近來年輕人參與證券市場交易的人數較以往增加，顯現愈來愈多年輕人對投資理財有興趣，為讓年輕投資人充分瞭解市場各種商品特色，...

法人觀點／大田自動化有成 拉高毛利

大田（8924）第3季營收季增40%，主要是因為自動化程度提高，效率改善以及產品組合優化所致；第3季稅後純益2.16億元...

欣普羅Q4 拚賺贏前三季

受惠實物投影機需求不減，市場預期欣普羅（6560）12月營收仍有1億元以上水準，本季營收有望再創新高，儘管面臨匯率及缺料...

榮剛訂單回溫 營運樂觀

榮剛（5009）加強印度、大陸、南韓等市場開拓，目前除了舊有客戶已經下單外，非年單客戶的洽詢也有增溫趨勢，後市展望樂觀以...

永豐富櫃200正2N 吸睛

永豐金證券「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍」ETN（02003L），簡稱永豐富櫃200正2N，將於25日上櫃掛...

大田製程大突破 獲利動能升級

大田（8924）的高球具主力生產基地江西廠在董事長李孔文運籌帷幄下，近兩年來積極推動生產自動化，從點線面到全製程、全流程...

台康 兩大引擎 熱轉

台康生技（6589）表示，明年兩大發展引擎都將有重大進展，除了今年新接到的委託研發暨製造（CDMO）訂單已逾9億元；另一...

宏捷科擴產 攻WiFi 6

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）看好WiFi 6市場需求持續攀升，近期擴產動作頻頻，預估今年底時月產能將從原本1.2萬片，...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。