智聯服務中籤率僅0.11％ 創新低

福邦證券（6026）輔導上櫃的智聯服務（6751），上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格為60元，公開申購承銷張數為323張，共吸引26.96萬件申購數，於今（21）日完成公開抽籤，中籤率為0.11％，為台灣證券所2006年開始提供申購資訊以來，上市、櫃IPO公開申購最低中籤率。

智聯預計於12月25日掛牌開始上櫃交易。

在台股持續熱絡，加權股價指數站穩140,00點，加上智聯服務12月11日完成承銷股票競價拍賣，最高得標價高達230元，平均得標價得標均價為91.09元，近日興櫃行情也都維持在百元以上，和承銷價的價差可觀。

智聯服務成立於2017年9月13日，董事長為宏碁（2353）創辦人施振榮長子施宣輝；智聯專精於創新性資訊系統整合服務，亦提供支撐客戶運營基礎的人力外包服務，以完整、創新且具信賴感的解決方案，深受各大廠商客戶肯定；目前所服務客戶群以台灣的尖端產業半導體為大宗，並涵蓋電子、製造及金融等產業領導廠商。

透過宏碁公司全球資源，智聯服務可隨同客戶拓展海外據點，具有承接全球地區訂單並擴展潛在客戶服務範疇能力，跳脫系統整合廠商地區性服務範圍之限制，做出與其他國內系統整合廠商差異化的優勢，成為全球化的資訊服務商。除此之外，智聯服務亦致力將系統整合業務朝深度及廣度發展，增加客戶產業別之多元化及專案整合之應用領域，除IT(Information Technology)專業服務外，智聯服務同時整合OT (Operational Technology)解決方案，協助客戶打造量身訂做的數位轉型最佳途徑。

智聯服務2018及2019年度合併營業收入分別為8.89億元及10.74億元，每股純益則分別為3.23元及3.00元；今年前三季合併營業收入7.45億元、每股純益為2.11元。福邦證券表示，智聯服務具備經驗深厚之專業技術人才，多元化的系統整合服務，透過創新性解決方案及高度客製化的一站式服務，並藉由全球化的服務能量，將對智聯服務的營收動能有正面助益。