快訊

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

大量濃煙冒出！旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民驚恐走避

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球藥物基因領航 世基生醫明登錄興櫃

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

即將於明（22）日登錄興櫃的世基生醫(7595)，累積多年藥物基因檢測技術，加上擁有國家級GMP廠，協助代工開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組，檢測時間大幅縮小至45分鐘，準確率達95%，將推出自有品牌積極跨入防疫檢測試劑開發。

世基生醫董事長陳錦澤表示，公司創立於民國94年，在台灣設有研發中心、GMP/ISO分子檢測製造認證工廠，且獨家取得中央研究院Carbamazepine（卡馬西平）、Allopurinol（安樂普諾）及華法林（Warfarin）全球專屬授權，擁有藥物過敏及用藥安全基因檢測的世界專利，且已取得全球32國共14張藥物基因檢測醫療用體外診斷許可證。

其中HLA-B*1502檢測癲癇用藥，早於民國99年納入台灣健保給付，預計HLA-B*5801檢測痛風用藥將納入健保給付，前述商品亦為目前大陸市場唯一取得藥物基因分子診斷試劑上市許可之產品。

世基生醫成立宗旨，是開發專業基因診斷工具，聚焦精準醫療服務，提供民眾用藥前的用藥體質檢測，避免藥物不良反應，以達到促進個人健康並推動達到個人化精準醫療普世化之目標。

今（109）年新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，因應疫情升溫，台灣於12月1日秋冬防疫專案上路。世基生醫累積多年藥物基因檢測技術，加上擁有國家級GMP廠，協助代工開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組，檢測時間大幅縮小至45分鐘，準確率達95%，將推出自有品牌積極跨入防疫檢測試劑開發。

總經理詹富慧表示，世基生醫定位為提供藥物基因診斷及功能性個人化醫學檢測服務專家。針對未來業務的拓展，除加強海外力道推廣藥物基因診斷商品、及擴充廠房以增加代工動能外，主力將推展常見用藥基因檢測，提供民眾於用藥前基因體質檢測。

此將使藥物發揮最大療效的同時，可將不良反應降到最低的個人精準醫療服務解決方案，結合行動用藥指引APP，讓民眾更了解自己的先天體質、罹病風險與基因功能，且方便民眾於就醫後提供醫療院所，供評估用藥劑量的適切性、增加藥物療效與安全性的參考。

世基生醫將於明日登錄興櫃，每股參考價25元；上周五（18日）已舉辦興櫃前法說會，主辦承銷商為台中銀證券。

世基生醫107~108年度及109年上半年度合併營收分別為：7,779.7萬元、6,527.7萬元及5,078.1萬元，顯示109上半年在新冠肺炎疫情影響下，營收仍較去年上半年呈現大幅成長109.31%。

健保給付

延伸閱讀

A-Lin誇女兒逆天長腿好基因 聞老公缺席3字Over

台北馬／我防疫跑馬 轟動全球

新冠肺炎變種病毒肆虐英國 世衛籲歐洲加強防疫

興櫃一周回顧／生技股后圓點 飆升31％

相關新聞

全球藥物基因領航 世基生醫明登錄興櫃

即將於明（22）日登錄興櫃的世基生醫(7595)，累積多年藥物基因檢測技術，加上擁有國家級GMP廠，協助代工開發新型冠狀...

企業南向說明會 線上開講

櫃買中心表示，近期受國際經貿局勢快速改變，產業鏈加速南向腳步，且企業轉型升級需求快速增加，為使海外企業透過台灣資本市場平...

第一類接觸／大田訂單滿到明年

大田（8924）董事長李孔文表示，受惠於美、日品牌客戶同步追單出貨，目前在手訂單已滿載到明年上半年，營運站穩高峰可期。大田明年下半年將推出革命性的新產品，期許能吸引客戶群擴大下單，為業績增長增動能。

投資宣導答題有獎 倒數

近來年輕人參與證券市場交易的人數較以往增加，顯現愈來愈多年輕人對投資理財有興趣，為讓年輕投資人充分瞭解市場各種商品特色，...

法人觀點／大田自動化有成 拉高毛利

大田（8924）第3季營收季增40%，主要是因為自動化程度提高，效率改善以及產品組合優化所致；第3季稅後純益2.16億元...

欣普羅Q4 拚賺贏前三季

受惠實物投影機需求不減，市場預期欣普羅（6560）12月營收仍有1億元以上水準，本季營收有望再創新高，儘管面臨匯率及缺料...

榮剛訂單回溫 營運樂觀

榮剛（5009）加強印度、大陸、南韓等市場開拓，目前除了舊有客戶已經下單外，非年單客戶的洽詢也有增溫趨勢，後市展望樂觀以...

永豐富櫃200正2N 吸睛

永豐金證券「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍」ETN（02003L），簡稱永豐富櫃200正2N，將於25日上櫃掛...

大田製程大突破 獲利動能升級

大田（8924）的高球具主力生產基地江西廠在董事長李孔文運籌帷幄下，近兩年來積極推動生產自動化，從點線面到全製程、全流程...

台康 兩大引擎 熱轉

台康生技（6589）表示，明年兩大發展引擎都將有重大進展，除了今年新接到的委託研發暨製造（CDMO）訂單已逾9億元；另一...

宏捷科擴產 攻WiFi 6

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）看好WiFi 6市場需求持續攀升，近期擴產動作頻頻，預估今年底時月產能將從原本1.2萬片，...

均豪、廣運、東捷 走出谷底

設備廠營運相繼走出谷底，均豪（5443）、廣運、東捷、晶彩科和易發受惠於貿易戰帶來的客戶異地擴產效應，明（2021）年營...

熱門新聞

史上第一快！00881人氣破十萬 四大超搶手ETF一次看

蘋果喊暫停下單 緯創早盤跌幅達2.6%

台股螞蟻搬象 融資餘額飆高

IC設計三雄 躋身全球十大

新缺貨概念股 躍交投亮點

旭富跌停 最大股東三商股價也重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。