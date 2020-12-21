全球藥物基因領航 世基生醫明登錄興櫃

即將於明（22）日登錄興櫃的世基生醫(7595)，累積多年藥物基因檢測技術，加上擁有國家級GMP廠，協助代工開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組，檢測時間大幅縮小至45分鐘，準確率達95%，將推出自有品牌積極跨入防疫檢測試劑開發。

世基生醫董事長陳錦澤表示，公司創立於民國94年，在台灣設有研發中心、GMP/ISO分子檢測製造認證工廠，且獨家取得中央研究院Carbamazepine（卡馬西平）、Allopurinol（安樂普諾）及華法林（Warfarin）全球專屬授權，擁有藥物過敏及用藥安全基因檢測的世界專利，且已取得全球32國共14張藥物基因檢測醫療用體外診斷許可證。

其中HLA-B*1502檢測癲癇用藥，早於民國99年納入台灣健保給付，預計HLA-B*5801檢測痛風用藥將納入健保給付，前述商品亦為目前大陸市場唯一取得藥物基因分子診斷試劑上市許可之產品。

世基生醫成立宗旨，是開發專業基因診斷工具，聚焦精準醫療服務，提供民眾用藥前的用藥體質檢測，避免藥物不良反應，以達到促進個人健康並推動達到個人化精準醫療普世化之目標。

今（109）年新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，因應疫情升溫，台灣於12月1日秋冬防疫專案上路。世基生醫累積多年藥物基因檢測技術，加上擁有國家級GMP廠，協助代工開發新型冠狀病毒SARS-CoV-2核酸檢測試劑套組，檢測時間大幅縮小至45分鐘，準確率達95%，將推出自有品牌積極跨入防疫檢測試劑開發。

總經理詹富慧表示，世基生醫定位為提供藥物基因診斷及功能性個人化醫學檢測服務專家。針對未來業務的拓展，除加強海外力道推廣藥物基因診斷商品、及擴充廠房以增加代工動能外，主力將推展常見用藥基因檢測，提供民眾於用藥前基因體質檢測。

此將使藥物發揮最大療效的同時，可將不良反應降到最低的個人精準醫療服務解決方案，結合行動用藥指引APP，讓民眾更了解自己的先天體質、罹病風險與基因功能，且方便民眾於就醫後提供醫療院所，供評估用藥劑量的適切性、增加藥物療效與安全性的參考。

世基生醫將於明日登錄興櫃，每股參考價25元；上周五（18日）已舉辦興櫃前法說會，主辦承銷商為台中銀證券。

世基生醫107~108年度及109年上半年度合併營收分別為：7,779.7萬元、6,527.7萬元及5,078.1萬元，顯示109上半年在新冠肺炎疫情影響下，營收仍較去年上半年呈現大幅成長109.31%。