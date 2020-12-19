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興櫃一周回顧／生技股后圓點 飆升31％

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股高檔震盪，興櫃低基期、低價股抬頭，合計本周成交值雖較上周降溫至146億元，但仍達百億元，強勢股逆勢突圍，計有十檔個股翻漲一成，並以興櫃生技股后圓點奈米（6797）飆漲31%稱冠。

上周力積電掛牌，一度推升興櫃周成交值暴增至200億元，本周低檔反彈，以9%漲幅排興櫃第11，使興櫃保持百億元熱量。在力積電之前的十大強勢股恰好都翻漲一成，依次有圓點奈米、榮炭、康訊、燁聯、奇鈦科、森崴能源、博晟生醫、心悅、驊陞及和詮。

圓點奈米11月才掛牌，由於核酸萃取試劑供不應求，圓點掛牌不久一度晉升興櫃生技股王，目前以不到1元之差居共信-KY之後。圓點近期自低檔反彈，第4季稼動率持續提升且明年擴產挹注，法人看好營運暢旺。

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