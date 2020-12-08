精華11月營收今年次高 盤中重回生技股王寶座

精華（1565）公告11月營收，為今年以來次高，且月增逾1成，激勵今日股價表現，盤中來到302元，漲幅逾3%，並超越興櫃的達亞（6762），盤中重回生技股王寶座。精華表示，由於客戶訂單陸續回流，第4季營運表現有機會回到首季水準，比預期的要好，另外，從客戶給的明年預估來看，明年一定會好過今年，只是回升幅度要到本月中旬才會明朗。

精華公告11月營收4.63億元，月增11.57%，年減12.12%，為今年以來營收次高，累計1-11月營收44.98億元，年減22.73%。精華表示，11月營收主要是受大陸市場雙11檔期帶動，受惠線上銷售增加，不少當地二線品牌都有亮麗的銷售表現，另外，日本客戶訂單也持續回流，使月營收出現明顯回升。

精華表示，11月的產能利用率大約6成，不過，目前皆是呈現訂單大於產能的情形，主要是產線人員回補困難，由於時值年底，人員招聘不易，加上過去大約有2-3成的外籍產線人員，因防疫因素，現在全數皆為本土員工。因此，即便從訂單來看，12月表現可望好過11月，但實際營收狀況仍需視人員回補速度而定。若人員回補順利，12月產能利用率可望來到7成。

精華表示，第4季營運回升主要仍賴大陸市場的成長，從第4季來看，大陸的業績占比有機會來到2成。另外，目前整體訂單能見度約1.5個月至2個月，農曆年前來看，都是訂單比產能大。

展望明年，精華表示，雖然不是每一個客戶都好，但客戶狀況持續回溫，包括大陸市場持續成長與日系客戶庫存回補，因此明年整體來看一定會比今年好。