浩鼎醫美智財 授權子公司

浩鼎（4174）昨（4）日公告，經董事會通過，未來擬將旗下代號OBI-858肉毒桿菌素開發技術的「全球醫學美容之智慧財產權」，授權給新設的子公司，該子公司設立程序最快明（2021）年首季完成。

浩鼎指出，目前已接洽之潛在投資人包含掌握產品經銷通路的醫美集團、機構投資人及具有豐富生醫產業投資經驗的投資公司等，由於雙方尚在洽談中，仍在保密階段無法揭露細節。

浩鼎指出，為將現有資源聚焦於免疫療法抗癌新藥之開發，並為分散風險，避免資源排擠而影響既有的研發進程，故須尋找資源互補的合作夥伴，共同進行OBI-858肉毒桿菌毒素產品專案之合作開發，並由該新設公司進行後續醫學美容適應症之臨床研究與開發。

浩鼎表示，由於肉毒桿菌毒素應用於醫學美容具有龐大的市場潛力，浩鼎希望藉由該專案合作，結合公司與前述潛在投資人之資源，共同推進OBI-858之研發進度，並期共同分享產品上市後潛在的商業利益。

此外，也將另規劃將OBI-858針劑充填專用產線設備出售予該新設公司，前述OBI-858全球醫美智慧財產權之授權金及針劑充填產線設備出售價款，規劃以新設公司發行之股份作為對價收取。