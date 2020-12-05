興櫃一周回顧／山太士飆漲56％ 稱冠

台股昨（4）日強攻「萬四」14,000點大關，興櫃買氣跟著旺，累積本周興櫃成交值逾80億元，漲逾一成個股多達19檔，較前周翻一倍以上，題材股和低基期族群尤其活躍，並以山太士（3595）飆漲56%稱冠。

近期台股高檔表態，興櫃買氣連兩周都超過80億元，本周漲幅強勢股較上周更呈激增態勢，除山太士飆漲五成，和詮、禾生技、高明鐵、尚化也漲逾兩成，緊接著眾福科、廣閎科、基米、鈺寶、力士以14%～20%漲幅進榜前十。

另有昱展新藥、立誠、華德動能、總格精密、芯測、智微、台睿、芯鼎、因華等亦繳出一成以上績效。

山太士股價自10月中來飆漲，11月一度休息到本周又重起攻勢，30日股價帶量大漲後，一口氣衝上43.1元，累積全周均價大漲56%，成交量齊步創下近三年記錄。