叡揚10日上櫃 中籤率0.3％

資訊軟體商叡揚資訊（6752）預計在12月10日初次掛牌上櫃，配合公開申購作業，昨（4）日完成抽籤。根據證交所公布的資料，這次參與叡揚公開申購合格件數為15.76萬件，中籤率僅0.31%。

叡揚昨日在興櫃市場收盤參考價為66.8元，以申購承銷價56元計算，約有20%的獲利空間。

叡揚今年前3季累計合併營收達7.56億元，年增11.8%；稅後純益7,225萬元，年增68.9%；每股純益2.99元，高於去年同期的1.85元。

在利潤方面，叡揚因為自有產品比例增加、人力調節得宜，近三年毛利率、營益率及純益率節節攀升，純益率從2017年的3.85%一路上升到今年上半年的9.17%，成長幅度驚人。

叡揚成立超過30年，有企業e化軟體、資安及資訊治理、運帷服務，以及雲端與巨量資料服務等四大產品線，其中前二者營收占比皆在35%上下，是最主要的營收來源，運惟服務約占20%，其餘約10%則是雲端服務。