上洋發新股 7日競拍

興櫃家電業者上洋產業（6728）初次上櫃前辦理現金增資發行新股 2,146張，本月7日起採競價拍賣，底價37.07元。上洋預計在本月25日掛牌上櫃。

上洋昨（4）日表示，辦理現金增資發行新股，其中2,146張採競價拍賣。競價拍賣從12月7日起至9日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為37.07元，每標單最低為一張，最高278張，以價高者優先得標，並於12月11日上午10點開標。

上洋業務分四大層面，包括商用洗衣銷售及服務、三菱重工家用及商用空調銷售、整合專案及維修服務。

上洋前三季歸屬母公司淨利5,835萬元，年增241%，每股純益2.95元；今年前十月營收11.07億元，年增21.4%。台，穩坐投幣式洗衣市場寶座。