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11月營收／信驊+20％ 雲客戶加持

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

BMC大廠信驊（5274）昨（4）日公告11月營收達2.28億元、月增20.82%，站上近四個月高點，法人看好隨著美國和大陸雲端市場復甦，信驊營運表現可望先蹲後跳。

法人指出，伺服器市場下半年需求轉弱，且出現庫存調整壓力，本季需求持續轉弱，預估信驊本季營收較上一季小幅下滑。但美國和大陸雲端市場復甦，信驊營收可望在2021年第1季出現改善，呈現先蹲後跳的態勢；信驊11月營收2.28億元、月增20.82%、年增1.90%；累計今年前11個月營收27.83億元，年增25.36%。

信驊董事長林鴻明表示，市場期待英特爾新一代Ice Lake伺服器處理器，主要原因是性價比優於預期，但處理器真正要看到大量出貨恐得等到明年下半年。

展望2021年，法人認為，信驊的雲客戶可能會翻倍成長，但企業客戶可能小幅下降3%-5%，而信驊的360度影像晶片受到CIS（影像感測器）的產能限制，業務增長速度較慢。

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