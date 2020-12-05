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11月營收／原相、鈺太、偉詮電 登頂
IC設計族群業績旺，包括原相（3227）、鈺太與偉詮電等，昨（4）日公布11月業績，均創歷史新高。
原相11月合併營收為8.49億元，月增5.9％，年增36.1％，累計前11月合併營收為73.31億元，年增35.8％，該公司前三季每股純益為7.18元。原相日前在法說會提到，電競與TOG滑鼠、安防等應用將帶動第4季業績成長。
至於微機電（MEMS）麥克風廠鈺太，11月合併營收為1.91億元，月增2.7％，年增49.1％。該公司從1月至11月，每月業績均呈現月增，累計前11月合併營收為17.06億元，年增34.8％。
偉詮電第3季營收創新高，9月業績站上歷史高峰，10月回檔之後，11月再刷新紀錄，單月合併營收為2.59億元，月增12.5％。
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