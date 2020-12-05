11月營收／鈊象-3.8％

遊戲股王鈊象（3293）今年業績表現長紅，昨（4）日公告11月合併營收達7.42億元，年增35.5%、月減3.8%，單月營收已連五個月維持在7億大關之上，維持穩健的營運動能。

鈊象今年前11月累計合併營收達76.1億元，年增61.44%，為歷年同期最佳。在獲利方面，鈊象前三季稅後純益達25億元，年增82.9%，每股純益35.48元，高於去年同期的19.43元。

鈊象今年在疫情影響下，將事業重心從商用遊戲機轉移至網路遊戲，推升營收占比超過九成，一舉讓營收、獲利雙雙成長，不但營收創下新高，前三季毛利率更高達96.14%。除了六大網路遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》和《金虎爺》維持成長外，美國市場授權金也在年中大幅拉升，讓單月營收在7月一舉站上7億元大關，並已連五個月都維持在此水位之上。

鈊象先前在法說會表示，美國網路博弈遊戲市場因為今年當地營運商的曝光度變高、下游業者增加，推升授權營收上攻。董事長李柯柱指出，美國授權收入包含授權金和服務費用，屬長期且未來具成長性的營收來源。

法人表示，儘管鈊象近來受匯損影響較大，利潤比率下滑，但營運動能仍強健。