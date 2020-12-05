邑錡 本季毛利率衝高

縮時相機大廠邑錡（7402）受惠自有品牌Brinno成長帶動，本季來自OBM占比已突破五成，外界預期，邑錡本季毛利率有望改寫四年多來新高。

邑錡昨（4）日公布11月合併營收3,860萬元，月增20%，年增43.6%，累計今年前11月營收3.73億元，年減31.6%。邑錡昨天股價收平盤27元。

邑錡第3季稅後純益1,255萬元，每股純益0.53元，超越上半年獲利總和，是五季來高點。累計今年前三季稅後純益1,682萬元，每股純益0.72元。其中，因上季自有品牌占比達45%，推升單季毛利率34.72%，營益率13.3%，均為15季來高點。

邑錡表示，今年儘管全球經濟壟罩疫情陰影，不過，旗下縮實攝影機擴大於建築、研究、創意等加值應用顯見，加上布局多年的全球分區電商銷售模式發揮影響力，穩定支撐OBM銷售，目前北美與歐洲電商訂單能見度已達明年第1季，且今年以來高毛利的高階建築專用相機已占自有品牌營收25%，公司看好本季毛利率表現。

另一方面，創新ODM部分，主要客戶Vernier學術領域智慧裝置新機種，雖然受北美疫情短暫影響，將於教育體系回穩後恢復正常水準。

此外，美國軍工客戶微光影像裝置專案，與全球作業系統龍頭廠商合作研發，產品已進入研發後期階段，因專案規模大，驗證時程較長，將於明年貢獻營收，成為明年營運一大動能。

邑錡表示，旗下Brinno自有IC跨世代新品已進入設計整合階段，有望於明年第1季量產上市，初期將導入以入門款產品為主，藉由自有ASIC開發，可望增加產品設計彈性，並降低成本，有望為未來營運注入新動能。