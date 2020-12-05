是方明年獲利將勁揚 拚兩位數成長

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
是方電訊董事長吳彥宏 記者何佩儒／攝影
是方電訊董事長吳彥宏 記者何佩儒／攝影

是方電訊（6561）今年受惠疫情對雲端需求，雲端產品占比提升，是方董事長吳彥宏昨（4）日表示，預期明年雲端產品占比上看15%；因應5G、AI市場趨勢，是方成立新事業發展部，將建構健康雲生態圈。是方預估明年營收將持續成長，獲利拚雙位數成長。

中華電信集團旗下小金雞是方電訊今年在雲端服務快速成長，營運表現亮眼，第3季單季每股稅後純益2.15元，創15季以來新高，毛利率攀升到42.75%。

是方昨天股價下跌6元，收在367.5元。

是方表示，毛利率提升來自旗下四大產品線IDC機房服務、數據網路服務、語音通信服務、雲端應用服務產品組合改變，IDC與雲端服務擴大營收占比，今年前三季分別達29.2%、13.2%。預估明年雲端、IDC機房服務、數據網路服務會持續成長；語音則繼續減少。

展望明年，是方表示，將擴大國際骨幹，包括到日本、香港、新加坡等海纜會持續擴容，也著眼美中貿易戰的新南向商機，與東南亞等國的電信業者互設服務節點。將拓展雲端交換中心，包括CCX提供混合雲、多雲快速直連服務；以及持續擴大產品線及目標客群，跟隨台商在全球的腳步爭取商機，目標是成為東亞電信樞紐及AI雲端商務應用中心。

是方總經理劉耀元指出，每年營收約6%到8%的年增率，獲利則雙位數成長，預估明年也是朝此方向前進。新事業應用方面，目前App用戶貢獻持續成長，看好未來繼續挹注營收表現。另外目前機房使用率很滿，已在規劃新的IDC機房，因屬重大投資，屆時將會進行公告。

是方電訊並切入健康新事業應用，宣布「是方i健康App」上線，與Garmin等企業合作，整合智慧穿戴及量測裝置，搭配健康資料分析引擎、食物圖像辨識功能，打造個人健康管理平台。吳彥宏表示，是方具有網路機房資源，希望結合軟體開發商，應用服務等相關業者，建構智慧健康雲生態圈，共同創造營收。

圖／經濟日報提供
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