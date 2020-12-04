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上洋12月7日啟動競拍 底價37.07元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

上洋（6728）為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，其中2,146張採競價拍賣。競價拍賣從12月7日起至9日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為37.07元，每標單最低為1張，最高278張，以價高者優先得標，並於12月11日上午10點開標；該公司預計12月25日掛牌上櫃。

上洋業務分四大層面，包括商用洗衣銷售及服務、三菱重工家用及商用空調銷售、整合專案及維修服務。目前上洋在商用洗衣市占穩居全台龍頭，大專院校宿舍洗衣房占71%、醫療機構病床數占34%，工廠宿舍主要以移工宿舍為主占23%，據點涵蓋全台，長期合作校園包括台灣大學、交通大學、清華大學、成功大學，近期新增高雄科技第一大學、彰化師範大學、弘光科技大學等，全台超過21,000台，穩坐投幣式洗衣市場寶座。

近年，各式行動支付崛起，上洋也自創商用洗衣設備電子支付系統，提供第三方支付、電子支付及電子票證支付等服務，以多元的支付方案，提升設備功能與服務滿意度。

上洋第3季單季EPS 1.91元，前三季累計EPS 2.95元，年增213.83%；截至10月累計營收為11.07億元，相較去年成長21.44%。

宿舍 台灣大學

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