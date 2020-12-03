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揚秦競拍完成均價73.82元 16日正式掛牌

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

揚秦國際企業（2755）完成競價拍賣，得標加權平均價格為73.82元，競拍股數全數順利拍賣成功，12月4~8日進行公開申購程序，公開申購股數為425仟股，申購價為60元，揚秦3日在興櫃收盤價格達每股83.2元，12月10日進行抽籤，預計12月16日正式掛牌上櫃。

揚秦國際競拍開標結果顯示，合格投標數量是5938仟股，得標數量是1360仟股，投標倍數達4.37倍，競拍底價為48元，最低得標價格為新台幣71.10元，最高得標價格為92.80元，得標加權平均價格為73.82元，競拍股數1360仟股全數順利拍賣成功。

群悅創業投資公司副總經理邱靜怡表示，藏壽司之後，投資人不再一窩蜂追價，市場面回歸理性決策，轉而關注投資公司的基本面與營運實績。就近期與揚秦類似規模的公司，如叡揚資訊、耀登科技等所進行競拍結果來看，揚秦競拍結果在投資熱度與價量表現都在水準之上。

揚秦國際企業以早午餐連鎖餐飲「麥味登」為核心品牌，截至今年11月底，麥味登全台店數已達834家，第三季單季營業收入4億元較去年同期3.5億元成長15.35%，每股純益1.25元較去年同期0.89元成長40.45%，截至第三季累計營業收入10.9億元較去年同期9.5億元成長14.04%，每股純益2.71元較去年同期2.59元成長4.63%。

競拍

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