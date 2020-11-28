記憶體品牌威剛（3260）正式跨足綠能物流市場。旗下品牌「威速登」昨（27）日發表首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，最大載重200公斤、容積逾800公升，鎖定智慧物流應用。預期在台灣上市，未來將開拓東協與日韓市場。

威剛董座陳立白昨日笑稱自己「老陳賣車」，他表示，新車預計明年上半年開始交貨，來自物流業者訂單已排滿。明年上半年小量生產、6-7月大量生產，威剛自行研發馬達動力系統產線已到位，現在比較擔心協力夥伴生產產能不足或換電站不夠。

陳立白說，威剛的兩輪電動馬達已經配合中華車、三陽多年，在三輪、四輪馬達也都設計完成，其中三輪是物流客戶非常期盼的產品，包含提供智慧派車平台軟體服務，不只是賣車，更是提供智慧物流管理平台，能讓物流業者賺更多錢。

陳立白也指出，電動車符合零排放政策，定價20萬有找，隨著出貨量放大，還有降價空間。不僅銷售也會有租賃的商用模式。

陳立白昨替旗下威速登電動三輪車發表會站台，合作夥伴包含宏佳騰董事長鍾杰霖、Gogoro Network總經理潘璟倫與行政院副院長沈榮津、新北副市長吳明機等官方代表出席。

威剛透過威速登與Gogoro合作電源系統與換電裝置，和宏佳騰合作車體開發。陳立白說，這是一個嶄新商業模式，也提供軟體監控比如路線、資訊流、物流等全方位的智慧新物流解決方案。

在開拓客戶方面，陳立白說，中華郵政也會是目標客戶，主要是在設計快充系統的產品後有機會展開合作。威速登載重200kg符合法規規範馬達設計也採用最適合13.7kw數，從上陽明山到下地下室都很安全。