靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）於昨（27）日參與櫃買市場業績發表會，展望明年，該公司董事長李俊昌表示，希望該公司業績能夠持續成長。

晶焱累計前十月合併營收為25.65億元，年增16.9％，前三季獲利為3.57億元，年減6.4％，每股純益為4.47元。

晶焱的IC主要是保護電子產品，避免因為靜電釋放與電性過壓（EOS）的情況而損壞，晶焱總經理姜信欽說，只要是插電產品都會需求該公司的IC，其IC可以提供客戶產品保護效果，又節省成本。

晶焱的IC可分為五大類應用，主要是消費電子應用，這也是現階段其營收主力，其他則還有工業應用、車用、AI與IoT等應用。根據2019年的研究市調報告，姜信欽提到，若以純粹ESD IC來說，該公司的全球市占率約一成多，排名第三。

晶焱指出，該公司第4季的營運應可穩健成長，明年第1季應當也會延續如此情況，目前包括宅經濟帶來的NB、TV與伺服器等應用表現都不錯。

至於晶焱今年前三季的毛利率降到36.34％，不如去年的42.28％，姜信欽強調，該公司已著手進行毛利改善，方法包括針對客戶需求進行產品規格升級，以提升銷售單價，同時也進行成本控制。

另外，姜信欽表示，該公司過去先著重亞洲市場開發，然後是歐洲市場，所以現階段代理商分布主要在歐、亞市場，至於美洲市場，目前還在擴展中。