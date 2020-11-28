威剛董座陳立白 樂觀DRAM後市

記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白昨（27）日對記憶體市況，認為在DRAM明年整體新增產能有限下，又隨5G與AI以及物聯網需求提升，預料明年DRAM上半年供需平衡沒問題，下半年有機會缺貨或供不應求。至於NAND則仍需要一段時間去化庫存。

目前半導體以8吋晶圓代工產能最吃緊，其餘微控制器與不同製程需求因交期變化，先後傳出漲價聲浪。陳立白指出，明年在5G時代來臨與AI與物聯網應用，一定會加快記憶體需求，歷經今年新冠病毒疫情考驗，多少讓記憶體需求面受壓抑，在後疫情時代，目前晶圓代工產能吃緊，明年下半年DRAM供給也可能吃緊。

至於NAND Flash方面，陳立白則重申，明年要漲價研判還要一小段時間，因為存貨仍偏多一點，後續要觀察明年第1季市況。另外，DRAM則是老神在在看待，因為明年第1季供需有望仍處於平衡。

陳立白也提到，明年DRAM新增產能有限，對市場需求部分「一點都不擔心」，NAND可能前幾個月都有淡季，但主要仍是供應商過多的問題。

陳立白10月初曾提及NAND供應商過多，英特爾也拋出相同論點，今年10月中旬更決議出售NAND業務給SK海力士，有助產業減少競爭家數。

陳立白提到，大型伺服器與資料中心的庫存預料明年首季將回到安全水位，研判在庫存消化後將加速回補，今年上半年車用電子也被壓抑，相關記憶體與零組件需求有望在明年逐步復甦。